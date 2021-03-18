Общество

Оформление загранпаспортов резко сократилось в Псковской области

Оформление загранпаспортов резко сократилось в Псковской области в 2020 году в результате пандемии коронавируса. Об этом сообщил начальник УВМ УМВД России по Псковской области Юрий Федоров в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 19 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, если в 2019 году жителям региона выдали 15 611 заграничных паспортов, то в 2020-м - 8 477.

Несмотря на закрытые границы в результате распространения COVID-19, потребность в получении загранпаспортов остается, отметил Юрий Федоров. «Срок действия заграничного паспорта - 5 или 10 лет, поэтому граждане обращаются», - сказал он.