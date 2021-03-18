Общество

ПЛН-ТВ: Тюрьма за «фейки» о росте цен — за или против?

В Госдуме предложили наказывать за недостоверную информацию о росте цен на продукты. Штраф — до 800 тысяч рублей или тюрьма до 3 лет. Мы решили узнать у псковичей, как они относятся к идее карать за «фейки» о росте цен.