Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Мариной Борисенковой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова.

Ведущая Надежда Назаренко поговорит с ней о ситуации с доступной средой для маломобильных граждан в регионе, о том, как в Псковской области идет работа по созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также о деятельности регионального отделения Всероссийского общества инвалидов.

Радиослушатели могут задать свой вопрос Марине Борисенковой по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена