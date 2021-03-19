Общество

Родители более 50 тысяч детей в Псковской области получили президентские выплаты

Родители более 53 тысяч детей в Псковской области получили единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Об эом сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР.

Напомним, в соответствии с указом президента* единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно, и составляет 5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье. Большинство семей в Псковской области получили выплату автоматически еще в конце декабря на основании имеющейся в Пенсионном фонде информации.

«Всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, данная выплата была предоставлена в декабре прошлого года автоматически, - пояснила управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова. - Но работа продолжается. Пенсионным фондом по данным органов ЗАГС сформированы списки детей, родившихся с 1 июля 2020 года и позже (по 31 марта включительно), на которых единовременная выплата еще не произведена. В настоящее время территориальные органы ПФР информируют родителей (законных представителей) этих детей о необходимости подать заявление на выплату».

Управляющий уточнила, что, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года или родители не обращались ни за одной из выплат на детей, который Пенсионный фонд предоставлял в течение 2020 года, необходимо самостоятельно подать заявление, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, в период с 18 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.

Заявление следует подать до 31 марта 2021 года включительно. В нем надо указать данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Наиболее удобный способ подать заявление – воспользоваться порталом госуслуг. Также родители могут обратиться в клиентскую службу ПФР.

Добавим, что в Псковской области выплату получили более 53 тысяч детей. Всего на эти цели направлено более 265 млн рублей.

Подробная информация о единовременной выплате на детей на официальном сайте ПФР - ЗДЕСЬ.