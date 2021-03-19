Более 600 человек работают в псковском волонтерском центре

Более 650 человек входят в состав Псковского регионального волонтерского центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».
Руководитель центра, секретарь регионального отделения «Единой России» и депутат Госдумы Александр Козловский рассказал, что почти половина волонтеров – это депутаты. Добровольцы ежедневно помогают гражданам: работают в поликлиниках, доставляют людям продукты и медикаменты, возят врачей на вызовы и доставляют пожилых людей в поликлиники.
Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отметил, что на базе волонтерских центров «Единой России» удалось объединить активистов практически всех возрастов, профессий, убеждений.
Волонтерские центры «Единой России» за год выполнили более полутора миллиона заявок от жителей всех регионов страны. Передали амбулаторным больным два миллиона наборов лекарств, а врачам - более пяти миллионов порций горячих обедов.
В «красных зонах» волонтеры-медики отдежурили 810 тысяч смен. А автоволонтеры 280 тысяч раз выехали с терапевтами на вызовы к пациентам.
Год назад, 19 марта, в Калуге открылся первый волонтерский центр «Единой России» - партия объединила добровольцев, чтобы в борьбе с пандемией помочь тем, кто в этом особенно нуждался. Уже через неделю волонтерские центры развернули во всех регионах страны. Сегодня в них ежедневно работают больше 100 тысяч активистов. К годовщине своей деятельности добровольцы устроили «перекличку» и запустили в соцсетях флешмоб #МЫволонтерыЕР.