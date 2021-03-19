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Общество

«Европа Плюс» устроила «День №1»

19.03.2021 14:50|ПсковКомментариев: 0

18 марта радио №1 в России* пригласило своих слушателей вместе разделить очередной успех. «Европа Плюс» вновь стала лидером по размеру аудитории среди национальных станций. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе радиостанции, ежедневно в FM-диапазоне ее выбирают около 9 500 000 человек, а каждую неделю - около 21 900 000 жителей крупных городов.

В эфире прошел розыгрыш суперприза - на кону стояла возможность на один день стать частью команды «Европы Плюс». Победителем стал Валентин Чихетов из Санкт-Петербурга. Счастливчик получит шанс увидеть любимую радиостанцию изнутри и узнать все секреты эфира — его ждет завтрак с Джемом, Вэлом и Вики, ведущими утреннего шоу «Бригада У», голосование за любимого артиста в чарте «ЕвроХит Топ 40» с Алексеем Мануйловым и, конечно, обсуждение самых горячих тем дня в приватной беседе с ведущими шоу РАШ — Антоном Комоловым и Леной Абитаевой. Кроме того, будет записан специальный проморолик с участием Валентина Чихетова.

Информацию об этой и других акциях можно услышать в эфире «Европы Плюс» и прочитать на europaplus.ru и страницах станции в социальных сетях.

Слушайте «Европу Плюс» в Пскове на частоте 102.1 FM.

«Европа Плюс» — радиостанция №1 в России по ежедневной, еженедельной аудитории и доле рынка по аудитории*, а также крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии. Ежедневно её выбирают около 9,5 млн человек (14,8% населения), еженедельно — около 21,9 млн человек (34,2% населения), доля рынка по аудитории — 8,2%*.

«Европа Плюс» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) — одного из ведущих российских медиахолдингов, лидера российского радиовещания*, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Новое Радио», радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», проект STUDIO 21, еженедельное издание «Профиль» и интернет-ресурс profile.ru. В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 371 пункт установки передатчиков в 8 странах.

«Европа Плюс» в Интернете: europaplus.ru.
Группы в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter, Instagram, YouTube.
Мобильные приложения для iOS и Android.

*Mediascope, R-Index РОССИЯ 100К+, ИЮЛЬ — ДЕКАБРЬ 2020, Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share, возраст 12+.

Теги: #европа плюс псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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