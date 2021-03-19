Марина Борисенкова: Доступная среда все еще создается точечно, а не комплексно

«Доступная среда в Псковской области все еще создается точечно, а надо комплексно», - такое мнение высказала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковского областного Собрания, председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова.
Общественный транспорт, по ее мнению, тоже стал более доступным для инвалидов. Многие социальные объекты оснащены пандусами (в меньшей степени - подъемниками), а новые учреждения - детские сады, школы - строятся с учетом возможности доступной среды, отметила Марина Борисенкова
Но, по мнению депутата, надо понимать, что доступная среда - это не только пандус. Это еще и поручни, лестницы, пешеходная зона. «А начинать надо с того, чтобы человек на коляске мог беспрепятственно выйти из дома, - заметила она. - Не менее важно - как человеку на инвалидной коляске добраться до места. Мы все еще создаем доступную среду точечно, а надо комплексно».
Также Марина Борисенкова пояснила, почему в Пскове в плане обеспечения доступной среды делается больше, чем в районах. «Во-первых, Пскову повезло, потому что это областной центр, и здесь находятся организации инвалидов, которые контролируют вопросы создания доступной среды. Во-вторых, в Пскове живут более активные люди с инвалидностью, которые контролируют, обращаются, указывают на недостатки. А в районах это немного спускается в тишину», - пояснила депутат. Кроме того, по ее словам, в Пскове активность проявляют не только горожане, но и руководители организаций инвалидов: в хорошем смысле «они знают, как правильно попросить средства на те или иные цели».