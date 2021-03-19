Общество

Марина Борисенкова: Доступная среда все еще создается точечно, а не комплексно

«Доступная среда в Псковской области все еще создается точечно, а надо комплексно», - такое мнение высказала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковского областного Собрания, председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова.

«Я передвигаюсь в коляске более 20 лет, и мне есть, с чем сравнить. Помню, как все начиналось, и вижу большие изменения в создании доступной среды. До идеала еще очень далеко, но делается немало. У инвалидов теперь есть возможность добраться до магазина, посетить врача», - отметила гостья студии.

Общественный транспорт, по ее мнению, тоже стал более доступным для инвалидов. Многие социальные объекты оснащены пандусами (в меньшей степени - подъемниками), а новые учреждения - детские сады, школы - строятся с учетом возможности доступной среды, отметила Марина Борисенкова

Но, по мнению депутата, надо понимать, что доступная среда - это не только пандус. Это еще и поручни, лестницы, пешеходная зона. «А начинать надо с того, чтобы человек на коляске мог беспрепятственно выйти из дома, - заметила она. - Не менее важно - как человеку на инвалидной коляске добраться до места. Мы все еще создаем доступную среду точечно, а надо комплексно».

Также Марина Борисенкова пояснила, почему в Пскове в плане обеспечения доступной среды делается больше, чем в районах. «Во-первых, Пскову повезло, потому что это областной центр, и здесь находятся организации инвалидов, которые контролируют вопросы создания доступной среды. Во-вторых, в Пскове живут более активные люди с инвалидностью, которые контролируют, обращаются, указывают на недостатки. А в районах это немного спускается в тишину», - пояснила депутат. Кроме того, по ее словам, в Пскове активность проявляют не только горожане, но и руководители организаций инвалидов: в хорошем смысле «они знают, как правильно попросить средства на те или иные цели».