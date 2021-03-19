Общество

Роспотребнадзор изменил требования к уборке подъездов

Требование к управляющим организациям ежедневно проводить влажную уборку мест общего пользования в многоквартирных домах необоснованно включили в СанПиН. Об этом заявила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека признала, что в пункт 126 санитарных правил и норм (СанПиН) 2.1.3684-21, вступивших в силу с 1 марта 2021 года, необоснованно включено требование к управляющим организациям ежедневно проводить влажную уборку мест общего пользования в многоквартирных домах», - сообщает комитет по региональному контролю и надзору Псковской области в своем Instagram-аккаунте.

В письме ведомства отмечается, что включение указанного требования в новые санитарные правила вызвано «технической неточностью». В соответствии с действующими нормами жилищного законодательства периодичность проведения влажной уборки мест общего пользования в многоквартирных домах должны определять собственники помещений на общем собрании, она отражаться в договоре управления.

В настоящее время Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подготовила соответствующие изменения в пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21.