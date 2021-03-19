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Общество

Около 600 врачей планируют привлечь в псковские медучреждения до 2025 года

19.03.2021 15:15|ПсковКомментариев: 0

Вопросы реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения обсудили на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко проинформировала, что участниками программы являются все муниципалитеты Псковской области. Мероприятия рассчитаны до 2025 года включительно. В программу модернизации включили все 22 медицинские организации региона, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь населению.

Всего за пять лет планируется построить свыше 185 ФАПов, 7 офисов врачей общей практики и 8 врачебных амбулаторий, провести капитальный ремонт около 60 объектов, закупить 535 единиц медицинского оборудования и более 210 единиц специализированного автотранспорта, привлечь в региональную сферу здравоохранения 580 врачей и 1 тысячу работников из числа среднего медицинского персонала.

На эти цели региону ежегодно будет выделяться почти по 500 млн рублей.

Глава региона ознакомился с сетевым графиком реализации программы на 2021 год. В настоящее время наблюдается отставание от существующего плана по возведению ФАПов - согласно программе, в 2021 году в регионе должны построить 23 пункта. Марина Гаращенко объяснила это рядом нерешенных вопросов, касающихся выделения площадок для строительства, в частности, в Печорском районе, а также отсутствием на некоторых объектах водоснабжения и канализации.

В свою очередь и. о. председателя комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Наталья Серебренникова сообщила, что уже полностью сформировали 15 земельных участков. Работа по этому направлению завершат до конца марта. Кроме того, осуществляется формирование участков на 2022 и 2023 годы.

По мере формирования участков на них проводятся изыскательные работы, осуществляется привязка проекта к конкретной площадке, а также прорабатываются вопросы благоустройства, отметил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов.

Далее участники совещания обсудили вопросы транспортной доступности будущих ФАПов.

Михаил Ведерников акцентировал внимание на том, что модернизация первичного звена здравоохранения - одно из ключевых направлений работы, которая направлена на повышение качества медицинского обслуживания населения, в первую очередь в удаленных населенных пунктах.

«Должно быть выстроено четкое системное межведомственное взаимодействие, поскольку происходит пересечение вопросов, непосредственно связанных со здравоохранением, с земельными темами, вопросами подведения инфраструктуры, благоустройства территорий, реформирования объектов ЖКХ. И только в случае слаженной работы, глубокого понимания задач и всех нюансов можно рассчитывать на хороший результат», - подчеркнул глава региона и призвал участников совещания относиться к реализации этой программы также серьезно, как и к исполнению национальных проектов.

«Если будет своевременное и эффективное исполнение поставленных задач, мы можем рассчитывать на дополнительное финансирование от профильного министерства. Упускать такую возможность мы не имеем права», - добавил губернатор и поручил руководству профильных комитетов подготовить подробный план-график работ, необходимых для исполнения в 2021 году.

Кроме того, Михаил Ведерников распорядился проработать вопросы поддержки молодых специалистов медицинских профессий - выпускников профильных учебных заведений области.

Теги: #медицина #здравоохранение #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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