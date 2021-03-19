Общество

В Пскове ищут волонтеров для работы над проектом «Солдаты Победы»

Псковский молодежный центр ищет волонтеров для работы над проектом «Солдаты Победы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе центра.

«Чтобы стать волонтером данного проекта, необходимо иметь желание, время, аккуратный и читабельный почерк, готовность к монотонной работе, внимательность и ответственность», - рассказали в центре.

В качестве поощрения молодежный центр предлагает проставление количества часов в волонтерскую книжку, вручение благодарственных писем от администрации города Пскова и молодежного центра, а также получение опыта работы с военным архивом.

Для того, чтобы присоединиться к проекту, необходимо заполнить анкету.

Помимо этого, все желающие могут увековечить воспоминания о родственниках – участниках Великой Отечестве войны. Для этого необходимо направить их истории, фотографии и документы на электронный адрес: soldatypobedypskov@mail.ru. Также принести все необходимое можно в библиотеку «Родник» (улица Труда, 20).

Псковский городской молодежный центр с 2013 года принимает активное участие в обработке и заполнении учетных карт в военкомате. На сегодняшний день подготовили порядка 4000 анкет участников Великой Отечественной войны.