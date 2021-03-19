Общество

Гдовские спасатели победили в соревнованиях по ликвидации последствий ДТП

Гдовские спасатели заняли первое место в областных соревнованиях по ликвидации последствий ДТП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«‎Ежедневно на дорогах области случаются дорожно-транспортные происшествия. Одними из первых на место ДТП прибывают спасательные подразделения. В подобных ситуациях крайне необходимым становится владение навыками деблокирования людей и оказания им первой доврачебной помощи. Свое умение спасатели оттачивают на многочисленных учениях и тренировках, а выявить лучшие команды помогают соревнования», - отметили в ведомстве.

Очередные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте состоялись 18 марта в городе Великие Луки. В них приняли участие три команды поисково-спасательных отрядов аварийно-спасательной службы области из Гдова, Великих Лук и Пскова.

Командам предоставили полноценные транспортные средства, условно попавшие в ДТП. По легенде, два человека с травмами рук и ног оказались заблокированы в машине. Спасателям необходимо было оценить обстановку (состояние пострадавших и транспортного средства), установить ограждение территории, зафиксировать автомобиль в неподвижном состоянии, обесточить внутреннюю бортовую электросеть транспортного средства.

Затем члены команды с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента срезали двери, крышу автомобиля, деблокировали пострадавших, оказали им первую помощь, и передали медицинской службе. Последним этапом соревнований стало тушение условного возгорания в автомобиле. В случае ошибок или нарушений охраны труда судейская бригада начисляла штрафные баллы.

В результате звание лучшей команды по реагированию на ДТП завоевала команда из Гдова, второе место – команда из города Великие Луки, третье место у спасателей из Пскова.

Команду-победительницу наградили переходящим кубком и почетной грамотой.