Общество

В Псковской области пройдут рейды на объектах железнодорожного транспорта

Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность на транспорте» пройдет на территории оперативного обслуживания Псковского линейного отдела МВД России с 22 по 28 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте проведут профилактические рейды на объектах железнодорожного транспорта города Пскова и Псковской области. Цель мероприятия - предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, профилактика детского травматизма в период проведения весенних школьных каникул.

Инспекторы ОДН Псковского ЛО МВД России на транспорте призывают родителей усилить контроль над проведением свободного времени своих несовершеннолетних детей и напоминают, что на железной дороге запрещается:

ходить по железнодорожным путям и переходить их в неустановленных местах;

переходить железнодорожные пути перед приближающимся поездом;

подлезать под вагонами составов, подниматься на вагоны;

находиться на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного, токсического и наркотического опьянения;

подходить к краю платформы;

входить и выходить из вагона во время движения поезда;

кататься на подножках вагонов;

устраивать игры на железнодорожной дороге и вблизи нее;

осуществлять выезд на любом виде транспорта на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале переездного светофора.

О всех происшествиях можно сообщить по телефонам: 8(8112) 66-57-46 (дежурная часть) и 8 800-200-16-02 (телефон доверия УТ МВД России по СЗФО).