Общество

В Себежском районе начались работы по установке памятника «Зарождение Знамени Победы»

Глава Себежского района посетил поселок Идрица, где ознакомился с началом работами по установке памятника «Зарождение Знамени Победы» 18 марта. Об этом сообщается в официальной группе администрации Себежского района «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: официальная группа администрации Себежского района «ВКонтакте»

Работы по обустройству территории под установку конструкции памятника и благоустройство прилегающих площадей проводит «Псковагропромдорстрой».

Монумент в честь зарождения Знамени Победы, которым в 1945 году стало знамя 150-й Идрицко-Берлинской стрелковой дивизии, создается по заказу российского военно-исторического общества.