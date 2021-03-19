Общество

Псковское общество инвалидов поблагодарило «Титан-Полимер» за социальную ответственность

Денежную помощь оказал псковский завод «Титан-Полимер» Псковскому региональному отделению Всероссийского общества инвалидов. На выделенные средства удалось решить вопросы, связанные с пожарной безопасностью в здании по улицу Школьная, 19, где располагается организация. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковского областного Собрания, председатель регионального отделения ВОИ Марина Борисенкова.

«Это был подарок от завода "Титан-Полимер", и мы с самого начала понимали, на потратим их именно на пожарную безопасность» - пояснила она, добавив, что часть денежной помощи еще не потрачена. Также гостья студии отметила, что у общества инвалидов и коллектива завода очень хорошие, дружеские отношения, и поблагодарила «Титан-Полимер» за социальную ответственность и помощь.



«Надо понимать, что некоммерческие организации денег не зарабатывают и постоянно нуждаются в поддержке. Поэтому мы стараемся писать грантовые проекты, чтоб на выделенные средства оказывать как можно больше услуг и помогать людям с инвалидностью. В этом плане помощь бизнеса для нас очень ценна», - подчеркнула Марина Борисенкова.



В качестве еще одного положительного примера сотрудничества с бизнес-сообществом она привела участие ряда предпринимателей в ремонте помещения ВОИ на Школьной, 19.



«Когда мы получили помещение, оно было совершенно не приспособленным. Там были шаткие полы, трескались стены, не было санузла, пандуса. Благодаря гранту «Шаг навстречу», который мы выиграли и до сих пор реализуем, и благодаря поддержке бизнеса, мы смогли сделать очень хороший ремонт», - рассказала гость студии. Теперь у членов общества инвалидов есть большая площадка для общения, место для проведения семинаров и мастер-классов, и санузел.



«Компания «ЛУГ» помогла нам с бетоном, и мы залили полы, а Владимир Панченко (депутат областного Собрания, директор ООО «Еврокерамика» - ред.) предоставил 100 кв м напольной плитки», - добавила Марина Борисенкова.