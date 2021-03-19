Общество

Более 400 школьников в Псковской области учатся дистанционно из-за COVID-19

411 школьников в Псковской области находятся на дистанционном обучении из-за коронавируса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

По состоянию на 19 марта из-за COVID-19 в Псковской области закрыты 18 классов в 15 школах. В детских садах на карантине находятся 9 групп в 9 дошкольных учреждениях.

А в результате ОРВИ закрыли 5 классов в 4 школах. В детских садах на карантине 21 группа в 9 учреждениях. «На сегодняшний день в регионе нет ни одной школы, полностью закрытой на карантин из-за коронавируса или ОРВИ», - говорится в сообщении.