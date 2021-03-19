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Общество

«Акценты» Донецкого: Ответ Путина, «Чистые игры» и перенос часовни

19.03.2021 19:54|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска: 

«Кто как обзывается». Президент России ответил на реплику президента США.
«Чистые игры». Псковские власти решили нетривиально подойти к весенней уборке города. 
Передвинуть памятник. Знаменитая Анастасьевская часовня авторства Щусева-Рериха «переедет» на другое место. 

На этой неделе Россия и, надо думать, весь мир отметили очередную (седьмую) годовщину присоединения Крыма, как принято у нас говорить, «возвращения полуострова в родную гавань», но в то ли связи с продолжающейся пандемией коронавируса, то ли в связи с тем, что дата некруглая, и мы все уже успели привыкнуть, что «Крым наш», больших торжеств, как еще несколько лет назад, по городам и весям не наблюдалось.

На уровне властей, федеральных, губернских, муниципальных, праздник отмечали, да, но довольно скромно и дежурно, без былого размаха. Думается, со временем, если обойдется без катаклизмов, он превратится в что-то вроде празднования очередной годовщины основания Санкт-Петербурга или Дня города Москвы, то есть в важный региональный праздник, о котором все в стране вроде помнят, но по-настоящему отмечают все-таки там, где все и случилось в историческом и уже эпохальном 2014-м, в Севастополе и Симферополе, а не, к примеру, в Пскове.

Тем не менее на самом высоком уровне праздник не могли не отметить, и главный виновник торжества президент России Владимир Путин провел телемост с гражданами Крыма, и произнес все причитающееся очередной славной годовщине слова, и вот в процессе общения с аудиторией, и тут мы поневоле перескакиваем на совершенно другую тему, не могла не возникнуть еще одна довольно резонансная международная новость, а именно заявление президента США Джо Байдена в интервью телекомпании Эй-Би-Си. 
Собственно, Байден ничего не заявлял, а скорее согласился с журналистом, который задал президенту США такой вопрос: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?». На что Байден буквально ответил: «Угу, ай ду». Что на русский язык можно перевести как: «Угу, думаю».

Ну и все. По всем правилам международной политики, такого рода обвинения должны провоцировать грандиозный скандал. Но никакого особого скандала в российско-американских отношениях не произошло, хотя российский посол в Вашингтоне и был отозван для консультаций. Однако президент на телемосте с крымчанами, замечу еще раз, все-таки не мог не ответить на «угу» Байдена, не мог отмолчаться,  поскольку молчание его в данном случае было бы превратно истолковано. Поэтому надо было обязательно что-нибудь залепить в ответ.

Путин ответил вполне предсказуемо - детской пословицей. Президента России мы знаем уже двадцать лет, и, если поковыряться в памяти, можно припомнить, что нечто подобное он уже когда-то говорил. Пожелав Байдену здоровья и заметив, что каждый человек видит другого так, как оценивает себя, Путин сказал буквально следующее, цитирую: «В детстве во дворе когда спорили друг с другом, мы говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка». 

Конец цитаты, и далее Путин, в присущем ему стиле, ударился в историю, и вспомнил про колонизацию Америки, атомную бомбардировку Японии и межрасовые и социальные проблемы США, выразившиеся в погромах американских городов летом прошлого года, но все всё поняли правильно: на самом деле Путин сказал: «Сам ты убийца, Джо, и шутки у тебя дурацкие».

Скорее всего, на этой полушутливой ноте весь международный скандал и заглохнет, по крайней мере, в своей публичной проекции. Все, кому надо, байденовское «угу, ай ду» уже откомментировали. Особо я тут выделил бы комментарий бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака про «маразм и деменцию Байдена, сейчас эта фраза в топе Фейсбука и прочих соцсетей, ее с удовольствием постят, как друзья, так и недоброжелатели.

Истины ради, дадим на обсасывание инцидента еще пару-тройку дней, а потом, можно не сомневаться, что все про байденовское «угу» дружно забудут. Но вот забудет ли Путин? Вопрос риторический. Опять же, повторюсь, мы знаем Путина два десятка лет, и понимаем, что он ничего и никогда не забывает. С памятью у него хорошо. Тут я вспомню не детскую, а взрослую поговорку, которую мы больше знаем по ее первой части, но есть ведь и вторая часть, меняющая смысл «до наоборот», цитирую полностью: «Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба». 

А я продолжаю. От международной политики вернемся в наш богоспасаемый град Псков, где чучело Масленицы, напомню, не сожгли, и вот те нате ж, последовало подтверждение приметы: как объявили синоптики, весна придет к нам только через месяц. А пока – ночные морозы и снег.

Между тем власти Пскова заявили о том, что с 1 апреля стартуют, как их назвали, - «Чистые игры» (видимо, по аналогии с фильмом «Голодные игры»?), вроде как традиционный месячник по уборке города после зимы, но в этом году администрация Пскова решила подойти к проблеме уборки творчески и привлечь к благоустройству территорий псковские фирмы и организации, устроить нечто вроде соревнования.

Соответствующее поставление уже подписано главой администрации Александром Братчиковым, о чем он и сообщил в прямом эфире нашей радиостанции. Цитирую: «Хотим привлечь как можно больше жителей. Хочется жить по принципу: чисто там, где не мусорят», - сказал Александр Братчиков. А его заместитель Павел Волков добавил: «Идея в том, чтобы вовлечь разные организационные структуры». 

Тут надо сказать, что на сайте Псковской Ленты Новостей в прошлые годы не раз проводились опросы читателей на предмет того, как они относятся к субботникам и инициативе граждан по уборке. Так вот, довольно распространена такая точка зрения: «А с чего мы, собственно, должны этим заморачиваться? Есть подрядчики, которым за это деньги платят. Вот пусть город и чистят. Мы-то тут при чем?». Вроде логично, но существует и иная точка зрения: мы все в ответе за то место, где живем. И вот в этом году власти решили, что называется, простимулировать этот тезис апрельским состязанием, участникам которого предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора.

Самым активным участникам «Чистых игр» вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а три победителя - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную рекламную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер». Контейнеры и мешки для вывоза мусора предоставит региональный оператор по обращению с ТКО - компания «Экопром». 

Условия участия «Чистых играх» уже опубликованы на ПЛН, которая выступит информационным спонсором и партнером всего мероприятия. Смотрите, читайте, заявляйтесь и участвуйте. Я посмотрел. В правилах предусмотрена даже такая опция как пикник с местным населением. А еще можно придумать слоган мероприятия. Что-нибудь вроде: «Сделаем Псков чище и лучше». Или: «Здесь будет город-сад». 

И я завершаю. Знаменитая Анастасьевская часовня, ныне находящаяся в аварийном состоянии, будет перенесена от Ольгинского моста на 40 метров, то есть к кампусу ПсковГУ, и, понятно, не просто перенесена, а полностью отреставрирована, и на новом месте начнется новая жизнь этого замечательного памятника архитектуры и монументального искусства начала прошлого века.

Напомню, что часовня была возведена в Пскове в 1911-м по проекту знаменитого архитектора Алексея Щусева (он автор многих шедевров, но более всего известен сооружением Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве), а внутри часовня была расписана фресками по эскизам не менее знаменитого художника Николая Рериха. 

Однако в своем первозданном виде, увы, знаменитая часовня долго не простояла и на нее свалились все испытания, выпавшие на долю Пскова в двадцатом веке: революция, государственный атеизм, война. То, что часовня вообще уцелела, можно считать чудом. После революции ее закрыли, главу и барабан снесли, фрески Рериха замазали и устроили из культового сооружения лавку по продаже керосина. 

Ольгинский мост пострадал во время военных действий, его взрывали и восстанавливали, но остатки часовни оставались на месте. В начале 1970-х, при строительстве нового моста вместо прежнего, памятник ждала печальная участь, ее должны были разрушить. Но в Пскове нашлись люди, которые защитили памятник истории и архитектуры. Отыскали в Русском музее эскизы Рериха, очистили роспись, сверили изображение, и убедили власти, что часовня имеет художественную ценность. 

В результате ценную постройку распилили и перенесли с насыпи прежнего моста туда, где она сейчас находится – по сути под мост. Восстановили барабан и главу, одним словом, спасли замечательный памятник архитектуры за авторством Щусева-Рериха, но вот прошло полвека, и снова остро встал вопрос спасения памятника. Постоянные вибрации от движения транспорта по мосту разрушают живопись. Да и надо сказать, что часовня находится не на месте. А тут еще новость о скорой реконструкции Ольгинского моста, о его ремонте и расширении.

Вспомним и о том, что полгода назад многие известные медиа-персоны устроили сбор денег на спасение часовни. В акции приняли участие блогер Илья Варламов, политик Евгений Ройзман, политолог Екатерина Шульман и другие. То есть был еще и общественный резонанс, что не может не радовать ценителей псковской старины. И вот на этой неделе достоянием гласности стало решение научно-методического совета о переносе часовни от моста в другое место. 

В сети уже опубликована так называемая визуализация проекта. Часовню перенесут не абы куда, а на специально благоустроенное возвышение рядом со зданием кампуса университета, и памятник обретет новую жизнь. Как музейный объект, он будет открыт для туристов и посетителей, и все смогут увидеть фрески, сделанные по эскизам Рериха. Произойдет это радостное событие если не в этом году, так в следующем. 

Впрочем, не будем загадывать, вон у нас стадионы и улицы по два года сдать в эксплуатацию не могут. А тут все-таки памятник архитектуры мирового значения, сложная технология переноса на другое место, реставрация, подсветка и так далее. Поэтому не будем загадывать сроки. Важно, что из постоянно закрытого и в общем-то неприкаянного архитектурного объекта, Анастасьевская часовня наконец-то получит шанс стать настоящей музейной достопримечательностью, открытой для туристов и всех желающих, - она этого достойна! 

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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