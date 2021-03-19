Общество

Следственное управление напомнило псковичам о правилах безопасности на воде

Жителям региона напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на воде в весенний период. Соответствующая публикация размещена на сайте Следственного управления СК Поссии по Псковской области в пятницу.

«Во время весеннего паводка происходит немало несчастных случаев с людьми на воде из-за невыполнения элементарных правил предосторожности. Одни этих правил не знают, другие же ими пренебрегают. Ярким примером является случай спасения двух малолетних детей, который чуть было не закончился трагически: 15 марта 2021 года два ребенка вышли на лед реки Великой в г. Пскове и провалились.

Общеизвестно, что под воздействием весеннего солнца лёд становится рыхлым и непрочным, хотя внешне он кажется крепким. Под такой лёд можно легко провалиться.

В период паводка очень опасны карьеры, мелкие водоёмы, сообщающиеся протоками. Вода в них поднимается, заполняет водоём, и там, где накануне ещё было мелко, на другой день глубина может резко увеличиться. Лед на реках становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Такой лед в любой момент может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.

Во время весенних каникул у детей появляется свободное время, которое можно провести с пользой. Но порой дети спешат на пруд, к реке, чтобы последние дни уходящей зимы покататься на коньках, спуститься с крутого берега на санках или просто поиграть на льду. С началом ледохода школьники пытаются пройти по льду водоема и даже забраться на плавающую льдину. Всё это связано с большим риском и опасностью для жизни и нередко приводит к трагическим последствиям.

Дети не всегда осознают опасности, которые их поджидают, вот почему чаще всего несчастные случаи происходят именно с ними. Обязанность взрослых – напомнить детям правила безопасного поведения на льду и не допустить трагедий!

Взрослые! Не оставляйте детей без присмотра!

Не допускайте детей к реке без сопровождения взрослых, особенно во время ледохода. Предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение представляют опасность», - говорится в сообщении.