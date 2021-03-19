Общество

Специалисты «Экопрома» провели выездной прием в Дно

В городе Дно состоялся выездной прием менеджеров договорного отдела регионального оператора по обращению с ТКО на территории Псковской области - ООО «Экопром». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, в ходе приема было заключено 7 договоров на обращение с ТКО с юридическими лицами, в том числе шесть с бюджетными организациями и один с коммерческой фирмой. К специалистам регоператора также обратились 7 физических лиц. Шесть обращений были связаны с перерасчетом начислений и корректировке данных — граждане подали необходимые документы, а заявления заполнили в ходе приема. Один человек обратился за консультацией по льготам.

По окончании выездного приема специалист договорного отдела личным посещением вручил руководителям 8 коммерческих компаний и индивидуальным предпринимателям памятки о порядке заключения договора на обращение с ТКО. Также представители регоператора выборочно осмотрели состояние нескольких мест накопления отходов в городской черте.

Напомним, регоператор по обращению с ТКО на территории Псковской области ООО «Экопром» организовал выездные приемы юридических и физических лиц по вопросам заключения договоров на услугу по вывозу ТКО. На приемы в муниципалитеты выезжают менеджер по работе с юридическими лицами, а также специалист абонентского отдела, к которому могут обратиться физические лица.

В ходе выездного приема предприниматели, представители бюджетных и коммерческих организаций могут получить консультацию по заключению договора с регоператором на услугу по обращению с ТКО, сдать документы, перезаключить или заключить новый договор. Жители могут заключить индивидуальный договор на услугу по обращению с ТКО, а также обратиться за перерасчетом, предоставив необходимые документы, получить консультацию.