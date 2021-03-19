Общество

Выставку из «Михайловского» завтра откроют в подмосковной Лопасне

Завтра, 20 марта, в Московской области, в музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» (входит в состав Государственного музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово»), для посетителей откроют выставку произведений выдающегося российского графика Василия Звонцова из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».



Василий Звонцов. Святогорский монастырь (1969). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, экспозиция называется «Очарованный чудом» и продолжает большой выставочный проект с тем же названием. Напомним, что этот проект стартовал 13 апреля 2017 года, в день столетия со дня рождения В.М. Звонцова. Коллекция его работ в «Михайловском» на сегодня насчитывает порядка 440 единиц хранения и по праву считается лучшей в России.

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На выставке в Подмосковье представлено 51 оригинальное произведение мастера — 27 рисунков (карандаш, уголь, тушь, китайская тушь, акварель) и 24 листа печатной графики (офорты, в том числе и с доработкой тушью или акварелью). Этот ряд дополняют многочисленные издания. Это и открытки-репродукции акварелей Звонцова, и книги с его иллюстрациями, в том числе — первые в истории Пушкинского Заповедника иллюстрированные путеводители. Совершенно уникальный экспонат — музейная стенгазета «По пушкинским местам» (№ 1 (46) от 10 января 1959 года), из документального фонда «Михайловского».



Василий Звонцов. Тихо на озере Петровском. Беседка-грот (1975—1976). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

В музее напомнили, что выставки работ «придворного художника здешней усадьбы» — так называл себя сам Василий Михайлович, имея в виду Михайловское — неизменно пользуются большим вниманием посетителей. При жизни художника в Святогорье состоялось восемь таких показов, а первую выставку памяти мастера (1917—1994) организовали в Тригорском в 1995 году. С тех пор графика Звонцова постоянно представляет заповедное собрание, в частности, и шире — русскую школу изобразительного искусства в экспозициях «Михайловского» как в Псковской области, так и за пределами региона и страны. Только в год столетия со дня рождения художника музейщики «Михайловское» организовали четыре выставки его работ, в том числе в северной столице, совместно со Всероссийским музеем А.С. Пушкина, в Больших Вязёмах (Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, Московская область), в «Полотняном Заводе» (мемориальное имение Гончаровых в Калужской области).

Выставка в «Лопасне-Зачатьевском» — в бывшем имении Васильчиковых, где сейчас размещена экспозиция об истории семейных и дружеских связей владельцев усадьбы с Пушкиными, Ланскими и Гончаровыми — будет открыта для посетителей до 20 мая.