Общество

В Псковском облсовпрофе обсудили проблемы молодых педагогов

В пятницу, 19 марта, в Доме профсоюзов состоялось заседание Совета молодых педагогов Псковской областной организации профсоюза. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, заседание прошло под председательством Валерии Степановой. На заседание были приглашены председатель Псковской областной организации профсоюза работников образования и науки РФ Наталья Горбачева, заведующий отделом развития коллективных действий и профсоюзного движения СОП Псковский облсовпроф Андрей Маковский, члены Совета из семи районов области, также присутствовали представители молодых педагогов города.

В ходе работы Совета был проведен мастер-класс «Геймификация, или учимся играя» учителем начальных классов МБОУ «Лицей №4» Ариной Алиевой.

На мероприятии были представлены результаты мониторинга «Как живешь, молодой педагог?», целью которого являлось определение трудностей в работе и профессиональном росте педагогов.

«В ходе работы Совета Андрей Маковский поднял проблемные вопросы, которые волнуют молодых специалистов образовательной сферы. Фактически состоялась экспресс фокус-группа. Основные проблемы работающей молодежи в образовательной сфере это:

1. Статус педагога в обществе и обозначение процесса образования как государственной услуги. Юридический термин «услуга» переводит процесс образования в коммерческую сферу, от которой педагог ничего не получает. Более того, формируется потребительское отношение к учителю.

2. Буллинг учителей. Не защищенность учителей от произвола обучающихся с низкой социальной ответственностью или даже травля учителей является важной проблемой современного общества. Было предложено разработать юридический механизм защиты прав преподавательского состава.

3. Низкая заработная плата педагогов.

Ваши идеи, предложения, проблемные вопросы можете направить Заведующему отделом развития коллективных действий и профсоюзного движения СОП Псковский облсовпроф Андрею Маковскому https://vk.com/aamakovsky», - сообщили в облсовпрофе.