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Общество

Электронные паспорта могут начать появляться в России с 1 декабря 2021 года

19.03.2021 22:31|ПсковКомментариев: 0

В России с 1 декабря 2021 года могут начать появляться электронные паспорта, первыми их оформить смогут жители Москвы. Об этом говорится в проекте указа президента, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно тексту документа, электронные паспорта могут стать доступны по всей стране не позднее 1 мая 2023 года.

Кроме того, граждане получат возможность устанавливать на смартфон приложение, которое будет реализовывать функции паспорта.

В 2021 — 2022 годах запланировано обеспечить возможность использовать приложение при работе на портале госуслуг, при обращениях в МФЦ, а также для заключения договоров, включая трудовые.

Кроме того, ожидается, что через мобильное приложение с паспортом граждане смогут подтвердить совершеннолетие при покупке алкоголя и табака.

Как отмечает Газета.ру, Минцифры уточняет, что совместимых услуг будет не так много в период запуска системы в 2021 году, однако в перспективе его планируют расширять.

Источник: Псковская Лента Новостей
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