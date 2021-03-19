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Общество

6 пропавших людей найдено в Псковской области во время операции «Розыск»

20.03.2021 12:47|ПсковКомментариев: 0

На территории Псковской области с 17 по 18 марта проходила межгосударственная оперативно-профилактическая операция «Розыск». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, она осуществлялась в целях стабилизации оперативной обстановки в регионе, активизации розыска и задержания скрывшихся преступников, установления местонахождения лиц, пропавших без вести, в том числе разыскиваемых МВД государств-участников СНГ.

Проводилась операция во взаимодействии с УФСИН России по Псковской области. Были задействованы сотрудники уголовного розыска и ряда других служб полиции.

18 марта сотрудниками полиции задержан гражданин Республики Беларусь 1985 года рождения, разыскиваемый у себя на родине за уклонение от отбывания наказания.

Всего в ходе операции «Розыск» задержано 19 преступников и 6 лиц, пропавших без вести и утративших родственные связи.

Теги: #пропал человек
Источник: Псковская Лента Новостей
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