Общество

В Дедовичах продолжаются работы по обустройству парка отдыха с прудом

В Дедовичах продолжаются работы по обустройству парка отдыха вдоль улицы Бундзена. Как сообщает районная газета «Коммуна», задействованы многие предприятия и организации. Безвозмездную помощь оказывают работники ООО «Балтийский берег» г. Санкт-Петербург. Директор по производству Леонид Волков и начальник участка Игорь Родионов предоставили бульдозер и экскаватор. Работники ООО «Лесник» занимались выпиливанием кустов.

Будущий пруд размером 30 на 10 метров приобретает четкие очертания.

Под руководством и контролем главы района Геннадия Афанасьева скоро в Дедовичах появится ещё одно место для отдыха.