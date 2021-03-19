Обмелевшее Псковское озеро напоминает Марс. ФОТО

Дно обмелевшего Псковского озера напоминает поверхность Марса. На этот факт указали в Информационном центре «Талабы» в соцсети ВКонтакте.
Фото Александры Лесниковой, ВКонтакте
По ее словам, прошлой весной северный ветер пригнал много воды, но к августу она ушла. Это сильно затруднило путешествия по озеру.
«На самом деле, такое случается не в первый раз. Местные жители рассказывают, что 15-20 лет назад река Толба, как и Псковское озеро, обмелела еще сильнее. Желающие добраться до островов отправлялись пешком по мокрому песку русла реки почти на километр от нынешнего причала до временного», - поделилась Александра Лесникова.
Она выразила надежду, что в этом году такого не случится, и на Талабские острова можно будет попасть без проблем.