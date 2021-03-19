Общество

Одиноких и многодетных родителей намерены освободить от «сверхурочки»

Сотрудников, имеющих трех и более детей до 14 лет и одиноких родителей предлагается разрешить привлекать к сверхурочной или ночной работе, а также направлять в командировку только с их согласия. Такие поправки сенаторов в Трудовой кодекс планируется рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию, пишет «Парламентская газета».

Сейчас родителя, который один воспитывает ребенка в возрасте до пяти лет, можно привлечь к работе ночью только с его письменного согласия. Такое же согласие нужно, чтобы привлечь к сверхурочной работе матерей детей до трех лет. При этом работодатель должен сообщить работникам под расписку, что они имеют право отказаться.

Законопроект распространяет эти нормы на родителей, в одиночку воспитывающих детей в возрасте до 14 лет, супругов вахтовиков, у которых есть дети того же возраста, а также на многодетных сотрудников, у которых трое или больше детей до 14-ти.

Также в Трудовом кодексе вводится новая норма о праве отдельных категорий работников отказываться от командировок - это право распространится на многодетных родителей, одиноких родителей с детьми в возрасте до 14-ти, а также в случаях, если второй родитель работает вахтовым методом. Они смогут направляться в командировку, только подав письменное согласие. При этом работодатель должен будет взять у работников расписки, подтверждающие, что они знакомы со своим правом отказаться от командировки.