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Общество

В Псковской области за сутки выявили 69 новых случаев коронавируса

21.03.2021 11:29|ПсковКомментариев: 0

За минувшие сутки, 20 марта, в Псковской области выявлено 69 новых случае заболевания коронавирусом. Об этом на своей Instagram-странице сообщил губернатор Михаил Ведерников. Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 33 682 подтвержденных случая заражения COVID-19.

«69 новых случаев при 85 выздоровевших. Статистика смертности не увеличилась. Берегите себя и соблюдайте все меры противовирусной безопасности!» - прокомментировал актуальную статистику глава региона.

Добавим, что на сегодняшний день в Псковской области всего проведено 303 979 исследований на COVID-19, из них 1107 за минувшие сутки.

Количество выздоровевших достигло отметки 22 759. Умерших от COVID-19 - 214.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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