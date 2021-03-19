Общество

Михаил Ведерников положительно оценил качество уборки Пскова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников положительно оценил качество уборки областного центра. Об этом он сообщил на своей Instagram-странице.

«На днях проверил, как подрядчики и управляющие компании Пскова исправляют замечания по уборке города. Нужно признать, что на улицах стало значительно чище. По крайней мере, вдоль дорог в большинстве случаев уже не валяется мусор, и во многих дворах оперативно навели порядок. Тем не менее, работы остается еще достаточно много», - отметил он.

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«У нас очень красивый областной центр, который мы всеми силами стараемся сделать еще лучше и комфортнее. Хотелось бы, чтобы в этом принимали участие все ответственные лица - и без дополнительных напоминаний», - добавил Михаил Ведерников.

Фото с Instagram-страницы Михаила Ведерникова