Общество

Сильный и мокрый снег ожидается в течение сегодняшнего дня в Псковской области

Сильный и мокрый снег ожидается в течение сегодняшнего дня в Псковской области, преимущественно по западным районам области. Кроме того, во второй половине дня ожидается налипание мокрого снега на провода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В связи с этим в ведомстве дали несколько рекомендаций для населения при сильном снегопаде.

Необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, следует оставаться дома.

Если все же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы нужно быть особенно осторожным при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений.

«Уважаемые водители! Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад. Уважаемые пешеходы! Если снегопад застал вас на улице, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы», - предупредили в ГУ МЧС по Псковской области.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».