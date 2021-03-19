Общество

Как не подхватить коронавирус на майских праздниках, рассказал эпидемиолог

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», как не заболеть коронавирусом в майские праздники.

«Рекомендация остается такой же: чем меньше контактов, тем меньше вероятность распространения вируса. Исходя из этого надо и планировать времяпровождение», - цитирует эксперта Газета.ру.

Вадим Покровский отметил, что можно провести праздники на природе с семьей, например, в лесу. При этом он предупредил, что есть риск заболеть коронавирусом, если проводить время на природе в большой компании.

По словам специалиста, вероятность заражения COVID-19 на праздниках повысится, если будет дождливая погода и люди будут собираться в закрытых помещениях.