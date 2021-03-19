Полиция приглашает молодых людей принять участие в конкурсе «Новый взгляд»

УМВД России по Псковской области приглашает молодых людей от 12 до 21 года поучаствовать в конкурсе «Новый взгляд». Он проводится в регионе с 20 марта по 20 апреля 2021 год.
«Главная цель конкурса - развить у подростков и молодежи активную гражданскую позицию, повысить мотивацию псковичей к участию в добровольческой деятельности, а также организовать профилактику деструктивного поведения среди несовершеннолетних», - рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Организаторами творческого отбора выступают Управление МВД России по Псковской области, администрация региона, а также комитет по образованию Псковской области при поддержке Совета по молодежной политике города Пскова.
Согласно положению о конкурсе, в отборе могут принять участия творческие работы от авторов или коллектива создателей. Всего заявлено четыре номинации:
Ознакомиться с положением о конкурсе, а также с техническими требованиями к конкурсным видеороликам можно на официальном сайте УМВД России по Псковской области.
Конкурсные работы ждут по адресу pressauvd@mail.ru.