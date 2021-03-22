Общество

Единый день приема граждан проведут участковые полиции в Псковской области

Единый день приема граждан участковыми уполномоченными полиции пройдет в Псковской области 28 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Информацию о времени и месте приема в городах, районах и отдельных сельских поселениях области можно получить через дежурные части территориальных органов МВД России на районном уровне.

В ходе мероприятия граждане могут обратиться по всем интересующим их вопросам, входящим в компетенцию полиции, а также высказать свое мнение о работе участковых уполномоченных с помощью анкет, находящихся в местах проведения этой акции.

В Пскове Единый день приема граждан пройдет 25 марта 17.00 до 20.00.