Единый день приема граждан проведут участковые полиции в Псковской области

Единый день приема граждан участковыми уполномоченными полиции пройдет в Псковской области 28 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Информацию о времени и месте приема в городах, районах и отдельных сельских поселениях области можно получить через дежурные части территориальных органов МВД России на районном уровне.
В ходе мероприятия граждане могут обратиться по всем интересующим их вопросам, входящим в компетенцию полиции, а также высказать свое мнение о работе участковых уполномоченных с помощью анкет, находящихся в местах проведения этой акции.
В Пскове Единый день приема граждан пройдет 25 марта 17.00 до 20.00.
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№ п/п
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Место проведения
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Участковые уполномоченные полиции
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Руководители УМВД России по городу Пскову
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ул. Красноармейская, дом 26
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участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции
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Начальник ОП №1
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ул. Западная, дом 4
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старший участковый уполномоченный полиции майор полиции
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Начальник отдела УУП и ПДН управления
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ул. Киселева, дом 8
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участковый уполномоченный полиции младший лейтенант полиции
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Начальник ОУУП ОП №1
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ул. Я. Фабрициуса, дом 2/17,
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старший участковый уполномоченный полиции майор полиции
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Начальник ОУУП ОП №2
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ул. Советская, дом 104, кв. 2
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старший участковый уполномоченный полиции майор полиции
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Начальник штаба
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ул. Новгородская, д 8А
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участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции
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Начальник ОП № 2
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ул. Шелгунова, дом 7
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старший участковый уполномоченный полиции
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Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления подполковник полиции Ильин А. Е.
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ул. Инженерная, дом 25
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участковый уполномоченный полиции младший лейтенант полиции
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Начальник Управления
Начальник ОДиР Управления
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ул. Труда, д. 22
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старший участковый уполномоченный полиции капитан полиции
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Начальника полиции Управления
Начальник тыла Управления