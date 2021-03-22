Общество

Делегация из Псковской области познакомились с экипажем подлодки «Великие Луки»

Делегация из Великих Лук познакомилась в Кронштадте с недавно сформированным экипажем дизель-электрической подводной лодки «Великие Луки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

В состав делегации вошли почетный гражданин города, капитан I ранга в отставке Валентин Афанасьев, заместитель главы города, капитан II ранга в запасе Николай Андросович, председатель городского комитета по гражданской обороне, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ветеран боевых действий Николай Шмоткин и представитель молодого поколения великолучан Павел Аринцев. Молодой человек окончил Государственную морскую академию имени адмирала Макарова и служил по контракту в должности рулевого матроса на атомном ракетном крейсере «Петр Великий».

В ходе поездки великолучане посетили торжественные мероприятия, посвященные Дню моряка-подводника, которые прошли на мемориальном комплексе морякам-подводникам флота России в городе Сестрорецке.

Торжества начались с молебна о здравии подводников в храме Петра и Павла - его отслужил протоиерей Михаил Петропавловский. После молебна в храме прошла церемония подписи почетными гостями Андреевского флага, подаренного в 2013 году храму родственниками членов экипажа затонувшей подлодки К-8. Право подписи предоставили Олегу Трегубову, капитану 2 ранга (экипажа подводной лодки «Великие Луки») и Валентину Афанасьеву, капитану 1 ранга в отставке, председателю Совета ветеранов города Великие Луки.

Затем у Стены памяти состоялся митинг, где к собравшимся обратились глава администрации Курортного района Александр Забайкин, депутат законодательного собрания Александр Ваймер, глава Сестрорецка Андрей Иванов и заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович. Он приветствовал собравшихся от имени главы Великих Лук Николая Козловского и всех жителей города воинской славы.

«Примите искреннюю признательность за возможность в День моряка-подводника почтить память погибших героев подводного флота, передать слова признательности ветеранам-подводникам и нынешнему поколению военнослужащих подводного флота России! В День моряка-подводника я хочу от лица всех жителей Великих Лук выразить глубокое уважение и признательность морякам-подводникам за их мужество, верность служебному долгу и преданность интересам Отчизны. Служба в подводном флоте сложна и связана с риском, она требует особых знаний, боевого мастерства и самоотверженности, поэтому подводники во все времена являлись примером высочайшего патриотизма, профессионализма и ответственности, готовности в сложнейших условиях до конца выполнять поставленные страной боевые задачи», – сказал Николай Андросович.

В цоколе часовни Николая Угодника духовно-архитектурного комплекса храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла подводного флота России на вечное хранение доставили грунт с места гибели более чем 50 субмарин.

В память о тех, кто погиб, исполняя воинский долг, в ходе торжественного митинга звучал колокол памяти. Право ударить в колокол предоставили председателю Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Великие Луки, капитану 1 ранга в отставке Валентину Егоровичу Афанасьеву. Участники митинга также возложили цветы к Стене памяти.

Кроме того, в Сестрорецке состоялась деловая встреча делегации из Великих Лук с главой Сестрорецка Андреем Ивановым. В ходе диалога глава Сестрорецка предложил Великим Лукам стать городами-побратимами, обмениваться опытом по актуальным темам, совместно расширять возможности туристического рынка населенных пунктов.

«Предложение очень интересное. Это будет необходимо обсудить в соответствии с установленной процедурой и принять решение», - прокомментировал глава Великих Луках Николай Козловский, который не смог возглавить делегацию в связи с необходимостью решения экстренных вопросов административно-хозяйственного характера, но, как отметили в администрации, был в курсе всех событий.

Далее великолучане встретились с представителями города Кронштадта. Там располагается воинская часть, службу в которой несет экипаж подлодки «Великие Луки».

Краткий исторический экскурс по городу русской морской славы для гостей провел глава администрации города Кронштадта Олег Довганюк. Великолукская делегация также посетила одну из главных достопримечательностей Кронштадта – морской собор. В храме находятся мемориальные доски с именами тех, кто отдал свою жизнь, защищая Отечество на море.

Затем жители Великих Лук отправились в воинскую часть, где служит экипаж подводной лодки «Великие Луки». Саму же субмарину строят на одном из старейших судостроительных предприятий России «Адмиралтейские верфи».

Весь личный состав ждал гостей из города воинской славы в зале для построений. К личному составу и командованию подводной лодки «Великие Луки» первым обратился Николай Андросович. Он ознакомил моряков с историей Великих Лук, а также рассказал, чем сегодня живет город.

«Уверен, что теперь вы будете с еще большей гордостью произносить имя своей подводной лодки – "Великие Луки". Великолучане в свою очередь очень горды тем, что именем нашего города воинской славы названа современная дизель-электрическая подводная лодка. Жители города убеждены, что подводная лодка Б-587 "Великие Луки" достойно послужит на Северном флоте России, и будет надежным защитником морских рубежей страны, охраняя мир и покой Отечества. Хочу еще раз поблагодарить вас за приглашение и предоставленную возможность лично познакомиться с экипажем подводной лодки, которой присвоено гордое имя города воинской славы Великие Луки», – подчеркнул Николай Андросович.

С Днем моряка-подводника всех собравшихся, от имени всех жителей города Великие Луки, поздравил председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, капитан 1 ранга в отставке Валентин Егорович Афанасьев.

Он пожелал экипажу подлодки «Великие Луки» крепкого здоровья, силы духа, благополучия и согласия в семьях, высоких результатов в освоении новых поколений подводных кораблей и вооружения.

Великолучане передали всему личному составу памятные подарки. К гостям обратился командир подводной лодки «Великие Луки», капитан 2 ранга Олег Трегубов. Он поблагодарил делегацию Великих Лук за проявленное внимание к экипажу, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. В знак крепких, дружеских отношений командир подарил великолучанам символ «морской души» – тельняшку.

Затем делегация Великих Лук посетила российскую дизель-электрическую подводную лодку «Санкт-Петербург», головной корабль проекта 677 «Лада». По этому же проекту строится подводная лодка «Великие Луки».

Подводные лодки проекта 677 («Лада) – серия российских дизель-электрических подводных лодок, разработанных в ЦКБ «Рубин». Субмарины предназначаются для уничтожения подлодок, надводных кораблей и судов противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также ведения разведки.