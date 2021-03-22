Общество

Осужденные псковского СИЗО-1 стали поварами

Шесть осужденных отряда хозяйственного обслуживания в следственном изоляторе №1 в Пскове получили начальное профессиональное образование по специальности «повар». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

«Церемонии вручения документов о получении специальности предшествовали месяцы обучения основам профессии, - рассказали в пресс-службе. - Теоретическая подготовка велась в учебном классе, а производственная практика – в столовой учреждения».

Во время итоговой аттестации будущие повара защищали свои письменные работы по выбранной теме и отвечали на вопросы экзаменационной комиссии, а также демонстрировали практические умения по приготовлению различных блюд. По результатам экзамена всем обучающимся присвоили квалификацию «повар третьего разряда». Их трудоустроили на пищеблоке учреждения.

«Специальность, по которой осужденные получили документы об образовании, востребована на рынке труда. В дальнейшем приобретенная профессия позволит трудоустроиться в специализированные организации», - отметил начальник отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения СИЗО-1 Руслан Василькин.