Общество

В Пскове поздравили росгвардейцев с приближающимся профессиональным праздником

В преддверии Дня войск национальной гвардии РФ, который отмечается 27 марта, в зале Псковской областной филармонии состоялось торжественное собрание. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В мероприятии, посвященном пятой годовщине образования силовой структуры, ставшей правопреемником Внутренних войск МВД России, приняли участие председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, глава администрации Пскова Александр Братчиков, руководители региональных управлений федеральных силовых структур, личный состав и ветераны отдела Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Псковской области.

Мероприятие началось с выступления образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии России – накануне музыкальный коллектив участвовал в закрытии 47-й фестиваля русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова в Пскове.

Затем с приветственным словом к коллегам обратился начальник отдела Федеральной службы войск национальной гвардии России по Псковской области Игорь Иванов.

«В этом году мы отмечаем 210 лет со дня создания внутренней стражи – прообраза современной Росгвардии. 27 марта 1811 года Александр I подписал указ о создании корпуса внутренней стражи Российской империи, совершенно нового элемента охраны правопорядка и общественной безопасности. Одним из первых тогда был создан псковский гарнизонный батальон, который нес караульную службы и одновременно выполнял полицейские задачи», - напомнил об истории ведомства руководитель псковского отдела Росгвардии.

Игорь Иванов отметил, что в этом году отмечается пятилетие создания Росгвардии. «Формирование Росгвардии стало результатом исторического развития войск правопорядка, ответом на новые вызовы и угрозы, возникшие в последнее время», - подчеркнул он.

Игорь Иванов поблагодарил весь личный состав управления за добросовестную службу. Воины национальной гвардии почтили минутой молчания память коллег, погибших при исполнении служебного долга. Матерям погибших бойцов вручили цветы.

В завершение руководитель псковского отдела Росгвардии отметил ведомственными наградами и ценными подарками отличившихся сотрудников.

От лица исполнительной власти росгвардейцев поздравил Сергей Дмитриев, который зачитал приветственный адрес губернатора Михаила Ведерникова.

«Росгвардия играет важнейшую роль в обеспечении безопасности нашей страны. Ведомство вобрало в себя лучшие традиции внутренних войск, отрядов особого назначения, вневедомственной охраны и стало образцом профессионализма и верности долгу. Сегодня Росгвардия в полной мере пользуется заслуженным доверием и уважением со стороны жителей нашей страны, стала узнаваемым символом мужества и чести», - передал он слова главы региона.

Спикер регионального парламента Александр Котов, поздравляя военнослужащих и гражданский персонал Росгвардии с грядущим профессиональным праздником, отметил, что организационно структура Росгвардии очень молодая, но в стране всегда существовали подготовленные подразделения для поддержания внутреннего порядка.

«У вас за плечами опят предшественников и воинские традиции. Эта преемственность является залогом успешной службы, основными принципами которой всегда были верность долгу и преданность Родине», - сказал спикер регионального парламента. Александр Котов подчеркнул, что войска национальной гвардии выполняют многочисленные задачи по самым разным направлениям: «Выполнение этих задач требует от каждого бойца Росгвардии высокого профессионализма, физической и моральной стойкости». Депутат поблагодарил росгвардейцев за службу, пожелал крепкого здоровья и успешного выполнения стоящих перед ними задач.

После окончания торжественной части состоялся концерт – музыкальные композиции прозвучали в исполнении образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ и солистов музыкального коллектива.