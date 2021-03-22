Общество

«Матерый» журналист расскажет псковичам, зачем он придумал пони Машку

В Псков на Неделю детской и юношеской книги приедет бывший автор журнала «Коммерсантъ-Деньги» Алексей Ходорыч, который десять лет занимался изучением мошеннических схем, а теперь руководит детскими проектами «Классный журнал», «ПониМашка» и детская анимационная студия «ПониМатика».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской библиотеке, 23 и 24 марта он встретится с юными псковскими читателями. Алексей Ходорыч - автор популярных изданий по бизнесу и психологии. Также он прославился тем, что придумал «энкоды», а вернее, выявил в человеческом общении фразы, которые служат не для улучшения взаимопонимания, а для того, чтобы отразить агрессию, снять напряжение, противостоять манипуляции и проявить мнимую находчивость в ситуации, когда необходимо уклониться от прямого ответа.

Книга Алексея Ходорыча «Энкоды. Как договориться с кем угодно и о чем угодно» в 2011 году получила премию «Электронная буква» как самая продаваемая электронная книга. В аннотации к ней издательство называет автора «матерым» российским журналистом, который написал эту книгу, основываясь на профессиональном опыте разоблачения мошенников.

Алексей Ходорыч также является победителем конкурса «РОТОР-2010» в номинации «Редактор года», лауреатом второго Всероссийского конкурса деловой журналистики «Россия финансовая», обладателем Премии в области аналитической журналистики имени Н. Кириченко и премии Citigroup «За достижения в финансовой и деловой журналистике».

Он пишет сценарии и песни, ведёт программу «Классное детство» на радио «Медиаметрикс», а также занимается бизнесом.

Возглавляемый им «Классный журнал» - это современное интерактивное издание для детей младшего и среднего школьного возраста (целевая аудитория 7-13 лет). Каждый номер «Классного журнала» содержит самую актуальную познавательную и развивающую информацию для детей в виде мультфильмов, компьютерных игр, кинофильмов, занимательных статей про научные открытия, достижения спорта и технические новинки. Разобраться во всем многообразии интереснейшей информации читателям помогают живущие на страницах этого издания рисованные герои Пантукль и Жукабра. В 2019 году «Классный журнал» стал победителем Всероссийского конкурса детской прессы «Волшебное слово».

«ПониМашка» - это развивающий журнал для малышей 3-7 лет. Каждый его номер - отдельное приключение забавного персонажа пони по имени Маша. С ней очень весело учиться читать, писать, считать, рисовать, а еще лепить, мастерить и готовить необычную детскую еду, рассказали в библиотеке.

В подготовке этого журнала участвуют специалисты по раннему развитию детей. Созданные ими игры и яркие рисунки не только помогают детям подготовиться к школе, но и развивают творческие способности и воображение.

23 марта Алексей Ходорыч встретится с псковскими читателями: в Библиотеке – Центре детского чтения на улице Розы Люксембург – в 11.00, в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева на улице Труда – в 13.00, в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева на Октябрьском проспекте – в 17.00.

24 марта в 11.00 с Алексеем Ходорычем встретятся читатели Библиотеки – Центра общения и информации имени И. Н. Григорьева на улице Юбилейной, а в 14.00 – Библиотеки «Диалог» на улице Поселочной.