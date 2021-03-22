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Общество

Гидрометцентр рассказал, как долго жителям Псковской области ждать весны

22.03.2021 14:45|ПсковКомментариев: 0

Теплая погода придет в Псковскую область 24-25 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказала руководитель областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Сегодняшняя ночь будет морозной. «В Пскове мороз может быть до -7...-10°C, по области: до -11°C», - отметила она. 23 марта дневные температуры ожидаются в интервале 0...+2°C, 0...+3°C.

«Начиная с 24-25 марта начнется весенняя погода, - продолжила Тала Нещадимова. - Ночные температуры будут близки к нулю или слабо отрицательными, дневные - положительными. Максимальные температуры в отдельные дни возможны до +7...+10°C. Небольшие осадки в виде дождя могут быть: начнет все таять и побегут весенние ручейки. Ощутимого ветра не ожидаем, пока в пределах умеренного».

Также Тала Нещадимова прокомментировала осадки в виде сильного снега, которые обрушились на Псков 21 марта. «Это абсолютно нормально - до 10-11 мм за 24 часа. В этом нет ничего страшного. Высота снега увеличилась где-то от 10 до 19 см», - добавила она.

Теги: #прогноз погоды #весна
Источник: Псковская Лента Новостей
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