Общество

Более четверти читателей ПЛН со страхом ждут третьей волны коронавируса — опрос

Более 26% читателей Псковской Ленты Новостей со страхом ждут третьей волны коронавируса. Об этом свидетельствуют итоги свежего опроса, проведенного на сайте ПЛН. Читателям предлагалось ответить на вопрос «Ожидаете ли вы третьей волны коронавируса?», выбрав один вариант ответа.

26,29% участников опроса ответили: «Жду ее со страхом. Переживаю и за себя, и за близких».

Чуть меньше респондентов - 23, 58% - наоборот, не переживают, полагая, что «никакого коронавируса не существует».

18,97% респондентов на вопрос, ожидают ли они третьей волны, ответили: «Все может быть. В соседнюю Белоруссию уже пришел британский штамм коронавируса».

Еще 13,55% полагают, что о новом подъеме заболеваемости можно будет говорить, когда будет преодолена нулевая отметка.

7,59% не ждут третьей волны коронавируса: «Врачи же обещали, что новая инфекция станет сезонной, а 10,03% выбрали вариант ответа: «Мне все равно - я привился».

На сайте ПЛН можно поучаствовать в новом опросе на тему «Задержан очередной губернатор-взяточник. Верите ли вы, что в России можно победить коррупцию?»