Общество

Почти 50 граффити с рекламой наркотиков закрасили в центре Пскова

Сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области во взаимодействии с волонтерами антинаркотического движения закрасили почти 50 граффити в центре Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Уничтожая незаконную рекламу наркотиков, мы помогаем жителям региона, в том числе подросткам и молодежи, не встать на опасный путь наркозависимости!» - подчеркнули добровольцы.

Рейд проводился в рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

Полиция призывает всех неравнодушных жителей области бороться с подобной незаконной рекламой. Для этого нужно скачать и зарегистрироваться в приложении «Регион60», в котором можно сообщать об обнаруженных надписях «продавцов смерти».