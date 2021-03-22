Общество

Миллион сербских роз не пропустили через границу в Псковской области

Сотрудники Россельхознадзора на российско-латвийском участке государственной границы в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе запретили ввозить 1 000 000 саженцев роз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Подкарантинную продукцию перевозили из питомника, занимающегося выращиванием растений в Сербии, в адрес компании, выполняющей работы по ландшафтному дизайну, проектированию, озеленению и устройству газонов в Ростовской области.

При проведении контрольно-надзорного мероприятия государственные инспекторы ведомства установили, что сведения о наименовании питомника, заявленные в фитосанитарном сертификате, не соответствуют данным, внесенным в федеральную государственную информационную систему «Аргус-Фито».

По факту выявленного нарушения возбудили дело об административном правонарушении.