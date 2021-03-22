Общество

Более 7 тысяч боевых выездов совершили псковские росгвардейцы в 2020 году

В 2020 году сотрудники вневедомственной охраны совершили более семи тысяч боевых выездов, задержали тысячу шестьсот подозреваемых в противоправных деяниях и не допустили хищений с охраняемых объектов. Об этом сегодня, 22 марта, на торжественном собрании, посвященном Дню войск национальной гвардии, сообщил начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

По его словам, личный состав подразделений лицензионно-разрешительной работы провел свыше шестнадцати тысяч проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан и выявил шестьсот нарушений установленных правил оборота оружия, изъял семьсот единиц оружия.

В прошлом году сотрудники ОМОН и СОБР, при проведении специальных операций, задержали более трехсот подозреваемых в совершении преступлений и правонарушений

Игорь Иванов в приветственном слове к участникам мероприятия особо подчеркнул, что сегодня управление Росгвардии по Псковской области в тесном взаимодействии с органами государственной власти, местного самоуправления, правоохранительными структурами, общественными объединениями решает особо важные задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории региона.

Он также поблагодарил личный состав управления за добросовестную службу. Собравшиеся почтили минутой молчания память коллег, погибших при исполнении служебного долга. Родственникам погибших бойцов вручили цветы и подарки.

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Напомним, накануне Дня войск национальной гвардии РФ, который отмечается 27 марта, в зале Псковской областной филармонии состоялись торжественное собрание и праздничный концерт.

В мероприятии, посвященном 210-летию войск правопорядка и пятой годовщине образования Росгвардии, приняли участие начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, глава администрации Пскова Александр Братчиков, руководители региональных управлений федеральных силовых структур, личный состав и ветераны ведомства.