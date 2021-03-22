Повышенные выплаты на детей получат около 14 тысяч псковских семей

На рассмотрении в Псковском областном Собрании депутатов находится проект закона, согласно которому с 1 апреля 2021 года жители области смогут подать заявление на получение повышенного размера выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет.
Законопроект разработан в исполнение указа президента РФ областным комитетом по социальной защите населения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Согласно действующей редакции закона «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», размер выплаты привязан к величине регионального прожиточного минимума для детей и составляет 50% от установленной суммы.
Если и эта мера поддержки не лишит семью статуса малоимущей, размер ежемесячной денежной выплаты будет приравнен к региональному прожиточному минимуму для детей и составит 11 тысяч 779 рублей.
По предварительным оценкам, на повышенный размер выплат смогут претендовать около 14 тысяч семей Псковской области, имеющих детей в возрасте от трех до семи лет. Перерасчет социальной выплаты должен производиться с 1 января 2020 года за счет бюджетных средств.
Законопроект включен в повестку 56-й сессии регионального парламента и направлен для предварительного рассмотрения в комитет по труду и социальной политике.