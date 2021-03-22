Общество

Повышенные выплаты на детей получат около 14 тысяч псковских семей

На рассмотрении в Псковском областном Собрании депутатов находится проект закона, согласно которому с 1 апреля 2021 года жители области смогут подать заявление на получение повышенного размера выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет.

Законопроект разработан в исполнение указа президента РФ областным комитетом по социальной защите населения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Согласно действующей редакции закона «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», размер выплаты привязан к величине регионального прожиточного минимума для детей и составляет 50% от установленной суммы.

По новым правилам, если с учетом уже полученной выплаты на ребенка доходы семьи все равно не дотягивают до прожиточного минимума, ей будет выплачиваться 75% величины прожиточного минимума для детей. На данный момент эта сумма равна 8 834,25 рублей.

Если и эта мера поддержки не лишит семью статуса малоимущей, размер ежемесячной денежной выплаты будет приравнен к региональному прожиточному минимуму для детей и составит 11 тысяч 779 рублей.

По предварительным оценкам, на повышенный размер выплат смогут претендовать около 14 тысяч семей Псковской области, имеющих детей в возрасте от трех до семи лет. Перерасчет социальной выплаты должен производиться с 1 января 2020 года за счет бюджетных средств.

Законопроект включен в повестку 56-й сессии регионального парламента и направлен для предварительного рассмотрения в комитет по труду и социальной политике.