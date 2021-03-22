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Общество

Автоматизирован процесс получения сертификата вакцинированного от COVID-19

22.03.2021 18:49|ПсковКомментариев: 0

На портале госуслуг упрощено получение электронного сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, у всех вакцинированных пользователей, прошедших второй этап вакцинации и имеющих подтвержденную учетную запись на госуслугах, сертификат автоматически отобразится в ленте уведомлений портала и сохранится в личном кабинете.

Данные сертификата автоматически станут доступны также тем пользователям, которые подтвердили свою учетную запись на госуслугах уже после прохождения вакцинации.

«В ближайшее время будет также реализована автоматическая загрузка не только на русском, но и на английском языке полученных сертификатов о вакцинации, которые при необходимости можно будет предъявить прямо с мобильного устройства через приложение “Госуслуги” в виде QR-кода», - рассказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Напомним, запись на вакцинацию от COVID-19 доступна на портале госуслуг и в мобильном приложении «Госуслуги».

Теги: #Госуслуги #вакцинация #коронавирус #минцифры
Источник: Псковская Лента Новостей
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