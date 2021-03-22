Общество

Председателя земельного комитета гордумы Пскова выберут на сессии тайным голосованием

Заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы состоялось в понедельник, 22 марта, под председательством депутата Эдуарда Белова. Повестка дня заседания состояла из 8 вопросов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

В частности, члены комитета обсудили изменения в Положение о городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которые заключаются в том, чтобы включить в ее состав представителей Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора. Депутаты поддержали данный вопрос, а также проголосовали за то, чтобы рекомендовать комиссии внести изменения в Положение в пункте уточнения количества участников, а также о порядке вхождения в комиссию.

Кроме того, парламентарии рассмотрели вопросы о досрочном прекращении полномочий председателя комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Григория Стороненкова и об избрании председателя этого комитета. Данные вопросы решено включить в повестку очередной сессии с проведением тайного голосования.