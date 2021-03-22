Специалисты проконсультируют семьи с детьми-инвалидами на встрече в ЦЛП 26 марта

26 марта в псковском Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения (улица Яна Райниса, 56А) состоится встреча в рамках проекта «Точка опоры». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦЛП, это совместный проект регионального отделения ВОРДИ в Ленинградской области и Благотворительного центра «ЛОТОС» при участии регионального отделения ВОРДИ Псковской области.
ВОРДИ - Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов.
Встреча в ЦЛП бесплатна для семьи. Семья и ребенок смогут получить за один прием:
Время для приглашенных специалистов из лечебных учреждений Пскова - с 11.00 до 13.00
Контактное лицо – Ирина Артемьева, телефон +79813519557.