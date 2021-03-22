Общество

Специалисты проконсультируют семьи с детьми-инвалидами на встрече в ЦЛП 26 марта

26 марта в псковском Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения (улица Яна Райниса, 56А) состоится встреча в рамках проекта «Точка опоры». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦЛП, это совместный проект регионального отделения ВОРДИ в Ленинградской области и Благотворительного центра «ЛОТОС» при участии регионального отделения ВОРДИ Псковской области.

ВОРДИ - Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов.

Встреча в ЦЛП бесплатна для семьи. Семья и ребенок смогут получить за один прием:

консультацию травматолога-ортопеда и специалиста по индивидуальному подбору технических средств реабилитации.

консультацию педагога-дефектолога по обучению и взаимодействию с ребенком.

консультацию по вопросам навигации в профильные организации, реализующие индивидуальные программы реабилитации и абилитации (вопросы получения лекарств, услуг центров соцзащиты, реабилитационных центров, помощь в подаче заявлений через портал госуслуг, вопросы доступной среды).

Время для приглашенных специалистов из лечебных учреждений Пскова - с 11.00 до 13.00

Контактное лицо – Ирина Артемьева, телефон +79813519557.