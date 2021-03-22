Общество

Роспотребнадзор предложил смягчить требования к отдыху детей в условиях COVID-19

Роспотребнадзор предлагает смягчить ряд требований, введенных из-за COVID-19, к организации детского отдыха. В том числе разрешается присутствие большего количества детей в отрядах лагерей и организация отдыха в палаточных лагерях при благополучной эпидситуации. Соответствующий проект постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой опубликован на федеральном портале проектов, передает РИА Новости.

«Внести изменения в санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», - говорится в документе.

Согласно проекту, количество детей в отрядах (наполняемость) должно быть не более 75% от проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления, сейчас разрешена наполняемость лишь на 50%. Кроме того, исполнительные власти региона могут принимать решение о работе палаточных лагерей, сейчас их работа запрещена.

«Допускается работа организации отдыха детей и их оздоровления без проживания персонала на ее территории в случае организации и проведения еженедельного обследования персонала на новую коронавирусную инфекцию любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации», - отмечается в проекте.