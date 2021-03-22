Псковской городской Думе исполнилось 25 лет. Ровно 25 лет назад, 22 марта 1996 года, состоялась первая сессия Псковской городской Думы первого созыва.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в этот день городская Дума приняла эстафету от своего предшественника - городского Совета народных депутатов. Депутаты приняли решение «О регламенте Псковской городской Думы», детально прописывающее деятельность представительного органа местного самоуправления.
Парламентариям пришлось закладывать новую нормотворческую базу для работы органов местного самоуправления и заново выстраивать отношения с избирателями.
За четверть века состоялось 407 сессий городского парламента. За эти годы принято тысячи решений, проведено несколько сотен публичных слушаний, касающихся жизни псковичей.