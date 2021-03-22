Общество

Псковской городской Думе исполнилось 25 лет

Псковской городской Думе исполнилось 25 лет. Ровно 25 лет назад, 22 марта 1996 года, состоялась первая сессия Псковской городской Думы первого созыва.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в этот день городская Дума приняла эстафету от своего предшественника - городского Совета народных депутатов. Депутаты приняли решение «О регламенте Псковской городской Думы», детально прописывающее деятельность представительного органа местного самоуправления.

Парламентариям пришлось закладывать новую нормотворческую базу для работы органов местного самоуправления и заново выстраивать отношения с избирателями.

За четверть века состоялось 407 сессий городского парламента. За эти годы принято тысячи решений, проведено несколько сотен публичных слушаний, касающихся жизни псковичей.