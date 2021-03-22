Общество

Четырехдневную рабочую неделю безусловно поддержали лишь 30% россиян

Предложение о том, что переход на четырехдневную рабочую неделю должен быть обязательным для всех компаний, работающих по графику пять/два, поддерживают 30% россиян. К такому выводу пришли эксперты SuperJob в результате опроса, в котором участвовали 1600 человек по всей стране, пишет РБК.

Большая часть респондентов — 47% — высказались за то, чтобы решение о переходе на четырехдневку принимали работодатели. Как отмечают авторы исследования, на мнение отвечающих большое влияние оказало отсутствие ясности, что будет с зарплатами, если такой переход состоится.

Затруднились ответить на этот вопрос 23% опрошенных.

Больше всего сторонников того, чтобы оставить право выбора за бизнесом, оказалось среди молодежи до 24 лет — 54%.

Параллельно участники опроса ответили на вопрос, как они относятся к введению дополнительных нерабочих праздничных дней, таких как День космонавтики, День работника сельского хозяйства и День учителя. Оказалось, что 24% россиян поддерживают и сокращение рабочей недели, и новые праздники, 26% россиян против и того, и другого, 16% — поддерживают только введение сокращенной рабочей недели, 10% — лишь новые государственные праздники.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели из-за технологического прогресса заявил летом 2019 года Дмитрий Медведев в Женеве, будучи еще главой правительства. Тогда же он поручил Минтруду изучить этот вопрос. Кроме того, он предложил сократить рабочий день для матерей с маленькими детьми до четырех часов в день.