Общество

Счетная палата выявила увеличение процентного риска для российского бюджета

Процентный риск для федерального бюджета повысило изменение структуры размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах в 2020 году в пользу защитных инструментов. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

Россия в прошлом году более чем вдвое перевыполнила программу государственных внутренних заимствований: вместо изначально запланированных на 2020 год 2,3 трлн рублей Минфин привлек свыше 5,1 трлн рублей. При этом основной объем размещений пришелся на последние месяцы года после принятия решения о наращивании объемов госзаимствований в рамках мер по борьбе с коронавирусом, пишет РИА Новости.

Министерство финансов реализовало амбициозные планы по государственным внутренним заимствованиям за счет изменения структуры размещения ОФЗ на аукционах, обращает внимание Счетная палата. Так, доля ОФЗ с переменным купоном в месячных объемах размещения на аукционах увеличилась с 5,3-20,9 процента в январе-июне до 59,2-93,6 процента в июле-ноябре.

«Итогом изменения структуры размещения ОФЗ на аукционах на фоне проводимых крупномасштабных заимствований явился рост совокупной доли защитных инструментов (ОФЗ с переменным купонным доходом и ОФЗ с индексируемым номиналом) в общем объеме государственного внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах, до 37,6 процента по состоянию на 1 января 2021 года», - говорится в отчете.

Подчеркивается, что показатель превысил безопасную отметку в 25% объема государственного внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах. Такая ситуация свидетельствует об увеличении процентного риска для федерального бюджета, пояснили в Счетной палате.