Минтруд предложил освободить дистанционных работников от вакцинации

Минтруд предложил Минздраву сделать вакцинацию необязательной на сотрудников на дистанционной работе, объяснив эту инициативу резким ростом граждан на удаленке, сообщает «Интерфакс».
Министерство предлагает исключить россиян, работающих дистанционно в период пандемии, из Национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Об этом говорится в ответе Минтруда на совместное обращение Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования, в котором организации просили пояснить, могут ли учителя отказаться от прививки, если главный санитарный врач не объявил об обязательной вакцинации.
В Минтруде предложили изменить требования по вакцинации к тем сотрудникам, которые выполняют свою трудовую функцию, «не контактируя с другими гражданами». Сейчас в дистанционном режиме трудятся около 3 млн человек. В начале 2020 года число граждан на удаленке не превышало 30 тысяч человек.
В Минздраве подтвердили получение предложения Минтруда, подчеркнув при этом, что вакцинация от коронавируса проводится «исключительно добровольно для всех категорий граждан».
Напомним, в декабре прошлого года Минздрав внес прививку от коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.