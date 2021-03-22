Общество

Вопрос о передаче псковских бань в концессию рассмотрят на сессии Псковской гордумы

Очередная 48-й сессия Псковской городской Думы назначена на 26 марта. Проект повестки, в который включено 37 вопросов, опубликован на официальном сайте города.

Депутаты рассмотрят несколько кадровых вопросов, в частности, вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы шестого созыва Григория Стороненкова и о назначении нового председателя.

Изменения будут внесены в городской бюджет и в Положение о финансировании расходов на питание учащихся общеобразовательных учреждений Пскова. Также на сессии планируется утвердить план благоустройства и озеленения Пскова на 2021 год, отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2020 год и условия приватизации муниципального имущества во втором квартале 2021 года.

Кроме того, депутаты рассмотрят обращение по вопросу заключения концессионного соглашения в отношении зданий бань, находящихся в собственности города.